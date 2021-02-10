Им была оказана срочная медицинская помощь

В общежитии Луцкого национального технического университета пятеро студентов попали в больницу

Студентов госпитализировали в больницу 7 февраля с симптомами острой кишечной инфекции в состоянии средней тяжести. Причину заболевания установили по результатам бактериологического обследования, сообщает ГУ Волынский областной лабораторный центр МЗ Украины.

В частности удалось выяснить, что пятеро студентов заболели сальмонеллезом.

Эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике. В столовых и других заведениях общественного питания пострадавшие не питались.

Сейчас им оказывают медицинскую помощь и борются за их здоровье.

Также ранее сообщалось, что во Львовской области семилетняя девочка отравилась содержимым сока.

Как оказалось, малышка сразу почувствовала неприятный вкус сока. Он был горький и совсем непохожий на вкус апельсина. Мама ребенка Леся рассказала, что, когда открыла пакетик обнаружила там большой комок. Он был похож на плесень или грибок.

Напомним, во Львове на перекрестке улиц Лысенко и Короленко иностранец на BMW 328 спровоцировал массовое ДТП.

Как сообщала Politeka, вблизи села Пасеки-Зубрицкие Львовского района произошло смертельное ДТП.

Также сообщалось, что во Львове оборвалась жизнь известного миротворца и медика Майдана.