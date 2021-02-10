В Україні почастішали випадки самогубств серед дітей
Як передає Politeka.net, важливі поради для батьків озвучила юрист і експерт-кримінолог Анна Маляр на своїй сторінці в Facebook.
Вона нагадала, що в тільки в Києві та області за останні кілька тижнів сталося 5 смертей.
"Вік загиблих від 10 до 16 років. Є різні гіпотези щодо цієї хвилі, навіть припускають, що знову запустили в Інтернеті так звані "групи смерті" а-ля сині кити", - зазначила експерт.
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За її словами, існують три головні проблеми, які штовхають підлітків на відчайдушний крок.
- Конфлікти в сім'ї і конфлікти між батьками та іншими членами сім'ї - так-так, не з самою дитиною, а між батьками.
- Некоректна поведінка вчителів. Таврування дітей за оцінками (двієчник / відмінник), шантаж оцінками. Діти серйозно страждають від того, що не можуть дотягнутися до високої планки успішності.
- Конфлікти між однолітками, цькування.
Маляр зазначила, що саме в цих групах підліткам створюють відчуття, що дитину там сприймають і цінують з усіма її проблемами - поганими оцінками і поведінкою, з великим носом, веснянками, надмірним ростом або вагою.
"Головне, на який гачок там чіпляють дитину, - це розуміння її проблем. Те, що часом батькам і вчителям з висоти дорослого життя здається дрібницями", - підсумувала юрист.
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