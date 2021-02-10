В Украине участились случаи самоубийств среди детей

Как передает Politeka.net, важные советы для родителей дала юрист и эксперт-криминолог Анна Маляр на своей страничке в Facebook.

Она напомнила, что в только в Киеве и области за последние несколько недель произошло 5 смертей.

"Возраст погибших от 10 до 16 лет. Есть разные гипотезы относительно этой волны, даже предполагают, что снова запустили в интернете так называемые "группы смерти" а-ля Синие киты", - отметила эксперт.

По ее словам, существуют три главных проблемы, которые толкают подростков на отчаянный шаг.

Конфликты в семье и конфликты между родителями и другими членами семьи - да-да, не с самим ребенком, а между родителями.

Некорректное поведение учителей. Клеймение детей по оценкам (двоечник / отличник), шантаж оценками. Дети серьезно страдают от того, что не могут дотянуться до высокой планки успешности.

Конфликты между сверстниками, травли.

Маляр отметила, что именно в этих группах подросткам создают ощущение, что ребенка там воспринимают и ценят со всеми ее проблемами - плохими оценками и поведением, с большим носом, веснушками, чрезмерным ростом или весом.

"Главное, на какой крючок там цепляют ребенка, - это понимание ее проблем. То, что порой родителям и учителям с высоты взрослой жизни кажется мелочами", - подытожила юрист.

Напомним, в Киеве мужчина выпал из окна многоэтажки: детали и видео с места трагедии.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.