Відома модель Емілі Ратаковски поділилася кадрами, які робила кілька місяців тому до вагітності

Емілі знаходиться в очікуванні швидкої появи на світ первістка, тому часто публікує в Instagram фото, які раніше вже показувала до вагітності. За словами Ратаковскі, зараз вона більше нагадує собі Вінні-Пуха, ніж колишню себе. Відчуваючи ностальгію по плоскому животу і тілу в цілому, Ратаковскі поділилася в Сторісах своїми кращими фото.

На фан-акаунті відразу показали знімки Емілі і захопилися її красою. Як видно, на кадрі модель більш ніж струнка і в ідеальній формі. Причому за вісім місяців вагітності Ратаковскі набрала не так багато, хоча для моделі це дуже незвично.

Емілі намагається харчуватися збалансованим меню, в якому є все: білки, вуглеводи і жири. Причому зірка любить готувати сама і контролює всі порції, намагаючись не переїдати.

Вечорами Ратаковскі часто виходить на вулицю, щоб прогулятися. Так як зірка не любить спорт, вона вважає за краще йогу і піші прогулянки, а також активний відпочинок в цілому. Варто відзначити, що Ратаковскі чертовски пощастило з генами. Вона пішла в маму, яка і в 67 років зберегла підтягнуту фігуру.

Також раніше Емілі викликала переполох чуттєвим кадром. Простий і лаконічний образ Емілі не міг залишитися без уваги, адже модель не просто показала справжню себе, вона ще й не стала ховати тіло, прикрившись лише руками перед камерою.

Фанати і колеги зірки відреагували відразу:

"Мене нудить від її пупка 🤢, вибачте; пиріжків наїлася; дуууже красиво. 💝 ; Чудова матуся🔥 😍 я так тебе люблю❤️; де твій одяг? Дайте їй одяг!🙂 ; Не змушуйте страждати; цікаво, коли ти станеш мамою, ти одягнешся?; Вагітні такі красиві ❤️; чорт візьми, я не очікував такої енергії😂 💪».

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