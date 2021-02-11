Известная модель Эмили Ратаковски поделилась кадрами, которые делала несколько месяцев назад до беременности

Эмили находится в ожидании скорого появления на свет первенца, поэтому часто публикует в Инстаграм фото, которые ранее уже показывала до беременности. По словам Ратаковски, сейчас она больше напоминает себе Винни-Пуха, чем прежнюю себя. Испытывая ностальгию по плоскому животу и телу в целом, Ратаковски поделилась в Сторисах своими лучшими фото.

На фан-аккаунте сразу показали снимки Эмили и восхитились ее красотой. Как видно, на кадре модель более чем стройная и в идеальной форме. Причем за восемь месяцев беременности Ратаковски набрала не так много, хотя для модели это очень непривычно.

Эмили старается питаться сбалансированным меню, в котором есть всё: белки, углеводы и жиры. Причем звезда любит готовить сама и контролирует все порции, стараясь не переедать.

Вечерами Ратаковски часто выходит на улицу, чтобы прогуляться. Так как звезда не любит спорт, она предпочитает йогу и пешие прогулки, а также активный отдых в целом. Стоит отметить, что Ратаковски чертовски повезло с генами. Она пошла в маму, которая и в 67 лет сохранила подтянутую фигуру.

Также ранее Эмили вызвала переполох чувственным кадром. Простой и лаконичный образ Эмили не мог остаться без внимания, ведь модель не просто показала настоящую себя, она еще и не стала прятать тело, прикрывшись лишь руками перед камерой.

Фанаты и коллеги звезды отреагировали сразу:

«Меня тошнит от ее пупка 🤢, извините; Пирожков наелась; Оооочень красиво. 💝; Великолепная мамочка🔥😍 Я так тебя люблю❤️; Где твоя одежда? Дайте ей одежду!🙂; Не заставляйте страдать; Интересно, когда ты станешь мамой, ты оденешься?; Беременные такие красивые ❤️; Черт возьми, я не ожидал такой энергии😂💪».

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