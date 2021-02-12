Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала нові кадри з пікантної зйомки

Популярна красуня, що рекламує білизну для відомих брендів, звикла до уваги в Instagram. Своїми кращими кадрами Ебі ділиться досить часто, практично після кожної фотосесії дівчина демонструє нові образи і без збентеження підкреслює свою фігуру.

На нових фото в модній білизні в кислотних відтінках салатового і яскраво-блакитного дівчина зробила акцент на видатному бюсті. Вип'ятивши гідності перед камерою, модель також звернула увагу і на своє обличчя. Смаглява шкіра, пухкі губи і темні локони захопили користувачів мережі.

"Один, два, три 🥳 який кадр твій улюблений !? 🔥 » - написала Ебі під знімками.

Ось що пишуть дівчині користувачі Мережі:

"Тільки позитивні флюїди! 💪 🏻 ; Давайте поширювати позитивні емоції🔥; абсолютно шикарна любов❤; як мило!мій фаворит 2❤; така природна чудова краса!; Ти виглядаєш фантастично, так красиво; приголомшливий ангел🔥; злочин бути такою розкішно; звалить наповал будь-якого».

Варто відзначити, що ще пару років тому Ретчфорд працювала офіціанткою, проте швидко зрозуміла, що їй таке заняття не до душі і почала вести свій блог.

Не так давно дівчина взяла участь в зйомках для модного чоловічого журналу і поділилася відразу декількома пікантними кадрами, зробленими під час роботи. В цей же раз, перед тим як робити професійні рекламні фото, Ебі зробила кілька простих роликів для Сторі в Instagram.

Засмагла модель покрутилася перед камерою в рожевій білизні з тоненьких ниточок і без збентеження продемонструвала достоїнства.