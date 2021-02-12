Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала нові кадри з пікантної зйомки
Популярна красуня, що рекламує білизну для відомих брендів, звикла до уваги в Instagram. Своїми кращими кадрами Ебі ділиться досить часто, практично після кожної фотосесії дівчина демонструє нові образи і без збентеження підкреслює свою фігуру.
На нових фото в модній білизні в кислотних відтінках салатового і яскраво-блакитного дівчина зробила акцент на видатному бюсті. Вип'ятивши гідності перед камерою, модель також звернула увагу і на своє обличчя. Смаглява шкіра, пухкі губи і темні локони захопили користувачів мережі.
"Один, два, три 🥳 який кадр твій улюблений !? 🔥 » - написала Ебі під знімками.
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Ось що пишуть дівчині користувачі Мережі:
"Тільки позитивні флюїди! 💪 🏻 ; Давайте поширювати позитивні емоції🔥; абсолютно шикарна любов❤; як мило!мій фаворит 2❤; така природна чудова краса!; Ти виглядаєш фантастично, так красиво; приголомшливий ангел🔥; злочин бути такою розкішно; звалить наповал будь-якого».
Варто відзначити, що ще пару років тому Ретчфорд працювала офіціанткою, проте швидко зрозуміла, що їй таке заняття не до душі і почала вести свій блог.
Не так давно дівчина взяла участь в зйомках для модного чоловічого журналу і поділилася відразу декількома пікантними кадрами, зробленими під час роботи. В цей же раз, перед тим як робити професійні рекламні фото, Ебі зробила кілька простих роликів для Сторі в Instagram.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
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