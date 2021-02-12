Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала новые кадры из пикантной съемки

Популярная красотка, рекламирующая белье для известных брендов, привыкла ко вниманию в Инстаграм. Своими лучшими кадрами Эби делится довольно часто, практически после каждой фотосессии девушка демонстрирует новые образы и без смущения подчеркивает свою фигуру.

На новых фото в модном белье в кислотных оттенках салатового и ярко-голубого девушка сделала акцент на выдающемся бюсте. Выпятив достоинства перед камерой, модель также обратила внимание и на свое лицо. Смуглая кожа, пухлые губы и темные локоны восхитили пользователей сети.

«Один, два, три 🥳 Какой кадр твой любимый !? 🔥» - написала Эби под снимками.

Вот что пишут девушке пользователи сети:

«Только положительные флюиды! 💪🏻; Давайте распространять позитивные эмоции🔥; Совершенно шикарная любовь❤; Как мило!мой фаворит 2❤; Такая естественная великолепная красота!; Ты выглядишь фантастически, так красиво; потрясающий ангел🔥; преступление быть такой роскошно; свалит наповал любого».

Стоит отметить, что еще пару лет тому назад Рэтчфорд работала официанткой, однако быстро поняла, что ей такое занятие не по душе и начала вести свой блог.

Не так давно девушка приняла участие в съемках для модного мужского журнала и поделилась сразу несколькими пикантными кадрами, сделанными во время работы. В этот же раз, перед тем как делать профессиональные рекламные фото, Эби сделала несколько простых роликов для Стори в Инстаграм.

Загорелая модель покрутилась перед камерой в розовом белье из тоненьких ниточек и без смущения продемонстрировала достоинства.