У мережі викликало ажіотаж фото президента Білорусі Олександра Лукашенка, на якому він без вусів
Як передає Politeka.net, архівний кадр з'явився на сайті глави республіки.
На опублікованому фото, Лукашенко зображений разом зі старшим сином Віктором в дитинстві.
Даний знімок почав розлітатися в мережі. Реакція людей на нього була досить неоднозначною: не обійшлося без критики та колючих висловлювань на адресу Лукашенка.
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"Скажу що він не тільки без вусів, а й у формі вертуха! А тепер він і всю країну свою перетворив в одну велику зону...", "Ти навіщо вуса збрив, дурик?", "Проспорив", "Жодного значка або нагороди )) липовий летеха...))", "Нічого. Нормально. Але з вусами краще", " Яка різниця яким він був?! Важливо чим він став і до якого дна опустився! А з вусами або без - Без різниці!",- писали користувачі мережі.
Нагадаємо, Путін відповів на прохання Лукашенка ввести війська РФ В Білорусь.
Як повідомляла Politeka, Лукашенко заговорив про загрозу анексії.