В сети вызвало ажиотаж фото президента Беларуси Александра Лукашенко, на котором он без усов

Как передает Politeka.net, архивный кадр появился на сайте главы республики.

На опубликованном фото, Лукашенко изображен вместе со старшим сыном Виктором в детстве.

Данный снимок начал разлетаться в сети. Реакция людей на него была довольно неоднозначной: не обошлось без критики и колких высказываний в адрес Лукашенко.

"Скажу что он не только без усов, но и в форме вертухая! А теперь он и всю страну свою превратил в одну большую зону...", "Ты зачем усы сбрил, дурик?", "Проспорил", "Ни одного значка или награды )) липовый летёха...))", " Ничего. Нормально. Но с усами лучше", "Какая разница каким он был?! Важно чем он стал и до какого дна опустился! А с усами или без- без разницы!", - писали пользователи сети.





Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.



