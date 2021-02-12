Голлівудська актриса Анджеліна Джолі взяла участь у постелній фотосесії для модного глянцю

Американська кінозірка і одна з найкрасивіших жінок світу, Анджеліна Джолі намагається дивувати образами під час фотосесій улюбленим способом – з одним акцентом, без відвертості і несподіваних образів. Так як актриса вважає за краще лаконічність і стриманість, вже після того, як вона прославилася після перших ролей у фільмах, вона почала підбирати саме такі наряди.

На фан-сторінці Джолі вирішили також згадати, як зірка знялася у фотосесії для журналу Harper's Bazaar. Тоді, у 2005 році, фотосесію провів фотограф ярів Мілчан. Актриса постала в об'єктиві фотографа не в розкішних образах від знаменитих брендів, а в просто білій сукні на тонких бретельках і з безліччю прикрас на руці, на яких і був зроблений вдалий акцент. Левиний погляд, впевнена поза і природна краса зробили фото вельми вдалими.

"Я бачу так багато краси в інших людей, але тільки тоді, коли вони не прикидаються, не шкодять іншим і не брешуть. Мені подобаються вільні духом люди-емоційні, відкриті, цікаві, чесні. Тому що все інше – це клітина, в якій неможливо жити», - сказала одного разу Джолі.

Як видно на архівному фото із зіркою, не боїться Джолі здатися простою, в білому костюмі вона виглядала вельми привабливо, а розв'язані зав'язки на бюсті і відсутність білизни зробило фото більш відвертим. В цілому, Анджеліна Джолі любителька шовку, натуральних м'яких тканин мінімалізму, тому не стала надягати додаткові прикраси, крім тих, що повинні були бути в даному цибулі.

"Вона немов вбиває поглядом; це любов, просто неможливо😍; така красуня; просто німфа Лісова, така простота🌿; Анджеліна Джолі - це доля, ваш стиль богині❤; зараз заричить, левиця;; Без коментарів .. я маю на увазі, це природна розкіш; чарівно сексуально і дуже красиво».

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