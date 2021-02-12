Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в постелньой фотосессии для модного глянца

Американская кинозвезда и одна из самых красивых женщин мира, Анджелина Джоли старается удивлять образами во время фотосессий излюбленным способом – с одним акцентом, без откровенности и неожиданных образов. Так как актриса предпочитает лаконичность и сдержанность, уже после того, как она прославилась после первых ролей в фильмах, она начала подбирать именно такие наряды.

На фан-странице Джоли решили также вспомнить, как звезда снялась в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar. Тогда, в 2005 году, фотосессию провел фотограф Ярив Милчан. Актриса предстала в объективе фотографа не в роскошных образах от знаменитых брендов, а в просто белом платье на тонких бретельках и с множеством украшений на руке, на которых и был сделан удачный акцент. Львиный взгляд, уверенная поза и естественная красота сделали фото весьма удачными.

«Я вижу так много красоты в других людях, но только тогда, когда они не притворяются, не вредят другим и не лгут. Мне нравятся свободные духом люди – эмоциональные, открытые, любопытные, честные. Потому что все остальное – это клетка, в которой невозможно жить», - сказала однажды Джоли.

Как видно на архивном фото со звездой, не боится Джоли показаться простой, в белом костюме она выглядела весьма привлекательно, а развязанные завязки на бюсте и отсутствие белья сделало фото более откровенным. В целом, Анджелина Джоли любительница шелка, натуральных мягких тканей минимализма, поэтому не стала надевать дополнительные украшения, помимо тех, что должны были быть в данном луке.

«Она словно убивает взглядом; это любовь, просто невозможно😍; Такая красотка; просто нимфа лесная, такая простота🌿; Анджелина Джоли - это судьба, ваш стиль богини❤; Сейчас зарычит, львица;; Без комментариев .. я имею в виду, это естественная роскошь; Очаровательно сексуально и очень красиво».

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