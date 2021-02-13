Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала форми, які неможливо приховати
Зірка викликає захоплення своїми гарячими образами, передає Politeka.net. Цього разу модель опублікувала гаряче фото, поставши в маленьких трусиках.
Ебі позувала "обійнявши" смугасту штору. Рукою вона намагалася прикрити бюст, але вдалося заховати від очей лише найінтимніші деталі. Принади заворожували погляд.
На красуні були маленькі трусики, що складаються з декількох бретелей, що впилися в шкіру.
Зірка злегка вигнулася, блиснувши ніжними і пружними сідницями у всій красі.
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Чорне волосся лягли акуратною хвилею набік, при цьому не закриваючи види на найсоковитіші місця.
Красиві прикраси доповнили образ, виблискуючи на пальцях і шиї.
Ебі підняла підборіддя, і відчинила губи.
За 13 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали спокусниці багато приємних повідомлень, яких гідні її форми.
"Ти перша, крихітко", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд народилася 12 лютого 1992 року в багатодітній родині.
Красуня рівнялася на свого старшого брата, який знімався в рекламі Calvin Klein.
У 20 років модель взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу. Зірка змінювала професії, але сподівалася, що її помітять в якості моделі.
Красуня публікувала відверті знімки в Фейсбуці і в результаті стала набувати популярності.
Зараз красуня займається рекламою бікіні і нижньої білизни.
Нагадавши, апетитна Ебі Ретчфорд засвітила зайве у відвертому топі.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Ретчфорд скинула одяг і показала все, що могла.
Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд засунула свою гідність у вузький топік.