Американська модель Ебігейл Рэтчфорд показала форми, які неможливо приховати

Зірка викликає захоплення своїми гарячими образами, передає Politeka.net. Цього разу модель опублікувала гаряче фото, поставши в маленьких трусиках.

Ебі позувала "обійнявши" смугасту штору. Рукою вона намагалася прикрити бюст, але вдалося заховати від очей лише найінтимніші деталі. Принади заворожували погляд.

На красуні були маленькі трусики, що складаються з декількох бретелей, що впилися в шкіру.

Зірка злегка вигнулася, блиснувши ніжними і пружними сідницями у всій красі.

Чорне волосся лягли акуратною хвилею набік, при цьому не закриваючи види на найсоковитіші місця.

Красиві прикраси доповнили образ, виблискуючи на пальцях і шиї.

Ебі підняла підборіддя, і відчинила губи.

За 13 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі написали спокусниці багато приємних повідомлень, яких гідні її форми.

"Ти перша, крихітко", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд народилася 12 лютого 1992 року в багатодітній родині.

Красуня рівнялася на свого старшого брата, який знімався в рекламі Calvin Klein.

У 20 років модель взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, але дійшла тільки до півфіналу. Зірка змінювала професії, але сподівалася, що її помітять в якості моделі.

Красуня публікувала відверті знімки в Фейсбуці і в результаті стала набувати популярності.

Зараз красуня займається рекламою бікіні і нижньої білизни.

Нагадавши, апетитна Ебі Ретчфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Ретчфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд засунула свою гідність у вузький топік.