Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала формы, которые невозможно скрыть

Звезда вызывает восторг своими горячими образами, передает Politeka.net. В этот раз модель опубликовала горячее фото, представ в одних маленьких трусиках.

Эби позировала "обняв" полосатую штору. Рукой она старалась прикрыть бюст, но удалось спрятать от глаз лишь самые интимные детали. Прелести завораживали взгляд.

На красотке были маленькие трусики, состоящие из нескольких бретелек, впившихся в кожу.

Звезда слегка выгнулась, блеснув нежными и упругими ягодицами во всей красе.

Черные волосы легли аккуратной волной набок, при этом не закрывая виды на самые сочные места.

Красивые украшения дополнили образ, сверкая на пальцах и шее.

Эби подняла подбородок, и распахнула губы.

За 13 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали соблазнительнице много приятных сообщений, которых достойны ее формы.

"Ты первая, крошка", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд родилась 12 февраля 1992 года в многодетной семье.

Красотка равнялась на своего старшего брата, который снимался в рекламе Calvin Klein.

В 20 лет модель приняла участие в конкурсе Мисс Пенсильвания, но дошла только до полуфинала. Звезда меняла профессии, но надеялась, что ее заметят в качестве модели.

Красотка публиковала откровенные снимки в Фейсбуке и в результате стала приобретать популярность.

Сейчас красотка занимается рекламой бикини и нижнего белья.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.