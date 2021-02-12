Автор і виконавець пісень Євген Литвинкович, який став суперфіналістом Х-Фактора, здивував несподіваним одкровенням

Про переломний момент у житті Євген розповів в ефірі програми "Зірковий шлях", передає Politeka.net.

Литвинкович народився в звичайній робітничій родині в провінційному білоруському містечку в 50 км від Мінська. Батьки з ранку до ночі працювали на заводі, тому виховувала Женю старша на 12 років сестра.

Однак, хлопчикові довелося різко подорослішати, після того, як не стало його батька. Євгену було на той момент всього 10 років.

Згадуючи трагедію, Литвинкович зізнається, що й досі загибель батька для його сім'ї загадка.

"Батько прекрасно плавав, але... 1992-й, це був високосний рік, пішов мій дідусь, татів тато, і рівно через півроку, дата в дату, він йому приснився і забрав. Це було якимось шоком, неймовірним... Як так, коли людина плаває і... Але ми думаємо, що це все - зло алкоголю, коли люди в спеку випивають, один одного не чують, не стежать один за одним... Ми так правди і не дізналися ніколи", - поділився Євген.

Трагедія сильно вплинула на майбутнє артиста. Відтоді Литвинкович закинув школу, та й іспити до університету також успішно провалив.

"З художнім училищем в білоруській глибинці теж не склалося, і, кинувши навчання, він повернувся додому", - йдеться в сюжеті "Зіркового шляху".

Нагадаємо, велику славу Литвинкович завоював завдяки участі в таких шоу, як "Україна має талант-4" і третьому сезоні «Х-Фактор», в якому йому пощастило дійти до суперфіналу, проте в самий останній момент він поступився перемогою головній фаворитці - Аїді Ніколайчук.

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