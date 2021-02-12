Автор и исполнитель песен Евгений Литвинкович, ставший суперфиналистом Х-Фактора, удивил неожиданным откровением

О переломном моменте в жизни Евгений рассказал в эфире программы "Зірковий шлях", передает Politeka.net.

Литвинкович родился в обыкновенной рабочей семье в провинциальном беларуском городке в 50 км от Минска. Родители с утра до ночи работали на заводе, поэтому воспитывала Женю старшая на 12 лет сестра.

Однако, мальчику пришлось резко повзрослеть, после того, как не стало его отца. Евгению было на тот момент всего 10 лет.

Вспоминая трагедию, Литвинкович признается, что до сих пор гибель отца для его семьи загадка.

"Отец прекрасно плавал, но... 1992-й, это был високосный год, ушел мой дедушка, папин папа, и ровно через полгода, дата в дату, он ему приснился и забрал. Это было каким-то шоком, невероятным... Как так, когда человек плавает и... Но мы подразумеваем, что это все - зло алкоголя, когда люди в жару выпивают, друг друга не слышат, не следят друг за другом... Мы так правды и не узнали никогда", - поделился Евгений.

Трагедия сильно повлияла на будущее артиста. С тех пор Литвинкович забросил школу, да и экзамены в университет также успешно провалил.

"С художественным училищем в белорусской глубинке тоже не сложилось, и, бросив учебу, он вернулся домой", - говорится в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним, большую славу Литвинкович завоевал благодаря участию в таких шоу, как «Україна має талант-4» и третьему сезону «Х-Фактор», в котором ему посчастливилось дойти до суперфинала, однако в самый последний момент он уступил победу главной фаворитке - Аиде Николайчук.

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