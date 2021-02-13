Знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі на пляжі в бікіні виглядає просто ідеально

Модель Емілі Ратаковскі часто називають еталоном краси, адже вона завжди із задоволенням показувала плоский живіт і демонструвала досить пишні форми без найменшого збентеження.

Зараз, на останньому місяці вагітності, дівчина сумує за своєю фігурою і часто публікує в розділі Сторі фото, які раніше робила на пляжі, вражаючи фігурою. Як видно на знімку, дівчина пишалася своїми сідницями і бюстом, а також без скромності відзначала, що їй дійсно пощастило з генами.

Однак це не означає, що модель ніяк не контролює свій раціон. Стежити за кількістю споживаних цукру і солі Емілі досить просто, адже вона любить готувати вдома і ретельно підбирає раціон, особливо тепер, при вагітності.

Відзначимо, так як Ратаковскі не любить спорт, зараз весь свій час вона проводить з чоловіком вдома і на прогулянках по місту. Щоб багато рухатися і не занудьгувати, Ратаковскі також бере з собою свого пса.

Раніше на фото Ратаковскі позувала з укороченим каре і чубчиком, завдяки чому помітно змінилася:

"Ти найкрасивіша жінка на світі ви надихнули мене стати вільною жінкою😍 ✨; вітаю🎉; Королева просто наша мрія, ніхто в очі і не подивиться; вітаю, ти це заслужила; А ліфчика теж немає, як завжди?; Перший її такий сміливий образ☝ 🏻; привітання вона залишила для нас❤; вона шалено чарівна❤; цей Сором'язливий погляд...; яка чудова особистість».

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