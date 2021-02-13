Знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски на пляже в бикини выглядит просто идеально
Модель Эмили Ратаковски часто называют эталоном красоты, ведь она всегда с удовольствием показывала плоский живот и демонстрировала довольно пышные формы без малейшего смущения.
Сейчас, на последнем месяце беременности, девушка скучает по своей фигуре и часто публикует в разделе Стори фото, которые ранее делала на пляже, поражая фигурой. Как видно на снимке, девушка гордилась своими ягодицами и бюстом, а также без скромности отмечала, что ей действительно повезло с генами.
Однако это не значит, что модель никак не контролирует свой рацион. Следить за количеством потребляемых сахара и соли Эмили довольно просто, ведь она любит готовить дома и тщательно подбирает рацион, особенно теперь, при беременности.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Недовольный Ткач из «Квартал 95» закатил истерику жене на курорте: «Вика, а чего мы, как дураки…»
Надя Дорофеева пригрозила Дантесу разводом, всплыли неожиданные детали: "Если муж..."
Дан Балан нашел свое место рядом с Тиной Кароль, мечты начинают сбываться: "Свадебный портрет"
Беда пришла в новую семью экс-мужа Орбакайте Преснякова, врачи подтвердили худшее: "Она этого боялась..."
Отметим, так как Ратаковски не любит спорт, сейчас все свое время она проводит с мужем дома и на прогулках по городу. Чтобы много двигаться и не заскучать, Ратаковски также берет с собой своего пса.
Ранее на фото Ратаковски позировала с укороченным каре и челкой, благодаря чему заметно преобразилась:
«Ты самая красивая женщина на свете Вы вдохновили меня стать свободной женщиной 😍✨; Поздравляю🎉; Королева просто наша мечта, никто в глаза и не посмотрит; Поздравляю, ты это заслужила; А лифчика тоже нет, как всегда?; Первый ее такой смелый образ ☝🏻; Поздравления она оставила для нас❤; Она безумно очаровательна❤; Этот застенчивый взгляд… экзотика подъехала; Какая замечательная личность».
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини