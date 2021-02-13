Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в молодості була менш консервативною і скутою

Завдяки змішанню кровей - в роду Анджеліни були канадці, німці, французи і слов'яни – дівчина отримала з народження вельми ексцентричний характер. З самого дитинства вона дійсно була непосидючою і важкою дитиною, адже розставання батьків і зради батька завдали їй глибоку травму.

Вона замкнулася в собі, стала дикою і відлюдною дівчинкою. Тоді дівчина була білою вороною в школі, збиралася стати власницею похоронного бюро і часто грала з ножами, одного разу мало не померши через порізану артерію. На давніх фото Джолі з 90-х років складно сказати про подібне минуле.

У 14 років Джолі навіть заявила, що у неї є цивільний чоловік, а після вона спробувала спокусити коханця матері, чим глибоко поранила її. Після чого Анджеліна стала ізгоєм в сім'ї.

До двадцяти років перепробувала всі існуючі на той момент наркотики і була близька до самогубства. Однак врятувало Джолі саме кіно, коли вона почала зніматися в експериментальних проектах брата і кліпах відомих музикантів.

Як видно на архівному фото із зіркою, зробленим вже після того, як зірка стала популярна, Джолі не боїться здатися простою, в білому костюмі вона виглядала вельми привабливо, а розв'язані зав'язки на бюсті і відсутність білизни зробило фото більш відвертим. В цілому, Анджеліна Джолі любителька шовку, натуральних м'яких тканин мінімалізму.

"Красиво❤️❤️😍", "Доброго ранку, як завжди, дуже вишукано"," ти моя любов", " обожнюю її!", "Моя Королева!", "Чудова і прекрасна!",- відгукнулися під фото в коментарях численні шанувальники з різних куточків світу.

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