Голливудская актриса Анджелина Джоли в молодости была менее консервативной и скованной

Благодаря смешению кровей – в роду Анджелины были канадцы, немцы, французы и славяне – девушка получила с рождения весьма эксцентричный характер. С самого детства она действительно была непоседливым и тяжелым ребенком, ведь расставание родителей и измены отца нанесли ей глубокую травму.

Она замкнулась в себе, стала дикой и нелюдимой девочкой. Тогда девушка была белой вороной в школе, собиралась стать владелицей похоронного бюро и часто играла с ножами, однажды чуть не умерев из-за порезанной артерии. На давних фото Джоли с 90-х годов сложно сказать о подобном прошлом.

В 14 лет Джоли даже заявила, что у нее есть гражданский муж, а после она попыталась соблазнить любовника матери, чем глубоко ранила ее. После чего запутавшаяся Анджелина стала изгоем в семье.

К двадцати годам перепробовала все существующие на тот момент наркотики и была близка к самоубийству. Однако спасло Джоли именно кино, когда она начала сниматься в экспериментальных проектах брата и клипах известных музыкантов.

Как видно на архивном фото со звездой, сделанным уже после того, как звезда стала популярна, Джоли не боится показаться простой, в белом костюме она выглядела весьма привлекательно, а развязанные завязки на бюсте и отсутствие белья сделало фото более откровенным. В целом, Анджелина Джоли любительница шелка, натуральных мягких тканей минимализма.

"Красиво❤️❤️😍", "Доброе утро, как всегда, очень изысканно", "Ты моя любовь", "Обожаю ее!", "Моя Королева!", "Восхитительна и прекрасна!", - отозвались под фото в комментариях многочисленные поклонники с разных уголков мира.

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