Як завжди, прекрасна

Знаменита модель Емілі Ратаковськи в облягаючій сукні захопила розкішним тілом

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи вже знаходиться на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка.

Але фанати гарячої красуні не сумують і продовжують публікувати в Instagram архівні знімки, які спокушають мережу.

Модель обрала для виходу бордову сукня, яка тісно облягала її форми, з відвертим декольте і рукавами з вирізами. Наряд доповнив виразний макіяж з графічними стрілками, персиковими рум'янами, а також карамельного відтінку губами. Волосся зірці завили на кінчиках і уклали в об'ємну укладку.

При цьому вона не могла відмовитися від коштовностей і приміряла довгі сережки з камінням і тонкі колечка. Позує Емілі в кухні, стоячи біля тумби, на якій стоїть пишний букет білих троянд.

Користувачі Мережі захопилися відвертим образом молодої красуні, засипавши її компліментами. Вони захоплювалися її красою і зовнішнім виглядом.

"Мені подобається цей погляд💜", "ти чудова", "Ти виглядаєш такою кавайною", "Вай-вай красивий яка гаряча🔥", "Ховрах хоче сподобатися👍", "занадто солодко", "досконалість😍", "виглядає відмінно", "як красиво ти виглядаєш".

Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковськи влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні.