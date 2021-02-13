Знаменита модель Емілі Ратаковськи в облягаючій сукні захопила розкішним тілом
Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи вже знаходиться на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка.
Але фанати гарячої красуні не сумують і продовжують публікувати в Instagram архівні знімки, які спокушають мережу.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Нікітюк не стрималася і сказала, що думає про сварку Кароль з Поляковою: "Офігела просто!"
Біда прийшла в нову сім'ю екс-чоловіка Орбакайте Преснякова, лікарі підтвердили найгірше: "Вона цього боялася..."
В Україні хочуть ввести новий карантин, термінова заява Шмигаля: "складатиметься з..."
Модель обрала для виходу бордову сукня, яка тісно облягала її форми, з відвертим декольте і рукавами з вирізами. Наряд доповнив виразний макіяж з графічними стрілками, персиковими рум'янами, а також карамельного відтінку губами. Волосся зірці завили на кінчиках і уклали в об'ємну укладку.
При цьому вона не могла відмовитися від коштовностей і приміряла довгі сережки з камінням і тонкі колечка. Позує Емілі в кухні, стоячи біля тумби, на якій стоїть пишний букет білих троянд.
Користувачі Мережі захопилися відвертим образом молодої красуні, засипавши її компліментами. Вони захоплювалися її красою і зовнішнім виглядом.
"Мені подобається цей погляд💜", "ти чудова", "Ти виглядаєш такою кавайною", "Вай-вай красивий яка гаряча🔥", "Ховрах хоче сподобатися👍", "занадто солодко", "досконалість😍", "виглядає відмінно", "як красиво ти виглядаєш".
Нагадавши, Ратаковські без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.
А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковскі влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.
Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковськи влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні.