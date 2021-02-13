Знаменитая модель Эмили Ратаковски в облегающем платье восхитила роскошным телом
Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски уже находится на последних месяцах беременности - совсем скоро модель, актриса и бизнесвумен родит своему мужу первенца.
Но фанаты горячей красотки не унывают и продолжают публиковать в Instagram архивные снимки, которые соблазняют сеть.
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Модель выбрала для выхода бордовое платье, которое тесно облегало ее формы, с откровенным декольте и рукавами с вырезами. Наряд дополнил выразительный макияж с графичными стрелками, персиковыми румянами, а также карамельного оттенка губами. Волосы звезде завили на кончиках и уложили в объемную укладку.
При этом она не могла отказаться от драгоценностей и примеряла длинные серьги с камнями и тонкие колечки. Позирует Эмили в кухне, стоя у тумбы, на которой стоит пышный букет белых роз.
Пользователи сети восхитились откровенным образом молодой красавицы, засыпав ее комплиментами. Они восхищались ее красотой и внешним видом.
"Мне нравится этот взгляд💜", "Ты великолепная", "Ты выглядишь такой кавайной", "Вай-вай красивая какая горячая 🔥", "Суслик хочет понравиться 👍", "Слишком сладко", "Совершенство 😍", "Выглядит отлично", "Как красиво ты выглядишь".
Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.
А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.
Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини.