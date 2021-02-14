Голлівудська актриса Анджеліна Джолі в молодості була досить норовливою бунтаркою
У Анджеліни Джолі за багато років роботи моделлю в своєму особистому архіві є досить багато кадрів. При тому, що зірка не тільки любила міняти стиль, але і вирішувалася на різні екстремальні фотосесії або зйомки з пікантними деталями.
Фото з 2001 року періодично з'являються в мережі, нагадуючи, як кілька років тому кадри продавали на аукціоні.
Так, тоді на аукціон Christie's виставлена фотографія напівоголеної Анджеліни Джолі, яка була одягнена лише в білу спідницю, трохи спущену з стегон і позувала без ліфчика. Також знімку актриса зображена з білим конем. Архівні зображення мали намір продати не менш ніж за 25-35 тисяч фунтів стерлінгів.
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Відзначимо також, фотографію зробив знаменитий фотограф Девід Лашапель в 2001 році. Знімок назвали "Horseplay«, яка є своєрідною грою слів і звучання, якщо читати слова окремо, то перекладається як»гра з конем".
При цьому на фан-акаунтах шанувальники діляться кращими кадрами з фотосесій артистки За останній час із завидною регулярність. Бажаючи спростувати плітки про хворобливий вигляд зірки, шанувальники поділилися стильним фото Джолі, що позує в Білій вільній сукні. Наряд не тільки максимально приховав фігуру, але і вразив своєю простотою.
"Красиво як завжди; Круто. ... ти мені подобаєшся 👌; це недавнє фото? Вона все ще хороша; ти моя мрія😍; Леді Бос, будь ласка, припиніть бути такою спокусливою; Вау, дуже добре. Гарний вигляд; хороша поза для роздумів; я в раю або в пеклі, хороша до божевілля; небезпечна елегантність; чудово 😍».
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