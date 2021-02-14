Голливудская актриса Анджелина Джоли в молодости была довольно своенравной бунтаркой

У Анджелины Джоли за многие годы работы моделью в своем личном архиве имеется довольно много кадров. При том, что звезда не только любила менять стиль, но и решалась на различные экстремальные фотосессии или съемки с пикантными деталями.

Фото из 2001 года периодически появляются в сети, напоминая, как несколько лет назад кадры продавали на аукционе.

Так, тогда на аукцион Christie’s выставлена фотография полуобнаженной Анджелины Джоли, которая была одета лишь в белую юбку, чуть спущенную с бедер и позировала без лифчика. Также снимке актриса изображена с белой лошадью. Архивные изображения намеревались продать не менее чем за 25—35 тысяч фунтов стерлингов.

Отметим также, фотографию сделал знаменитый фотограф Дэвид Лашапель в 2001 году. Снимок назвали «Horseplay», которая является своеобразной игрой слов и звучания, если читать слова отдельно, то переводится как «Игра с лошадью».

При этом на фан-аккаунтах поклонники делятся лучшими кадрами из фотосессий артистки за последнее время с завидной регулярность. Желая опровергнуть сплетни о болезненном виде звезды, поклонники поделились стильным фото Джоли, позирующей в белом свободном платье. Наряд не только максимально скрыл фигуру, но и впечатлил своей простотой.

«Красиво как всегда; Круто .... ты мне нравишься 👌; Это недавнее фото? Она все еще хороша; Ты моя мечта😍; Леди босс, пожалуйста,прекратите быть такой соблазнительной; Вау, очень хорошо. Красивый вид; Хорошая поза для размышлений; Я в раю или в аду, хороша до безумия; опасная элегантность; Великолепно 😍».

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