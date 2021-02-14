Знаменита модель Емілі Ратаковськи продемонструвала апетитні груди в нижній білизні

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи вже знаходиться на останніх місяцях вагітності - зовсім скоро модель, актриса і бізнесвумен народить своєму чоловікові первістка.

Тим часом фанати зірки публікують її архівні знімки на сторінках Instagram.

Дівчина одягла для зйомки чорний бюстгальтер, який ледь стримував апетитні груди молодої красуні. На плечі модель накинула картату ковдру, яку приспустила вниз. Фото фанатам так сподобалося, що вони вирішили запостити його пару раз. Образ Ратаковськи доповнила грайлива розпатлана укладка, а також макіяж в бежево-пісочних тонах з виразними очима, які вона підвела коричневими тінями.

Не змогла Ратаковськи втриматися від яскравих прикрас, які стали прекрасним доповненням до її образу. Так, дівчина одягла великі сережки-кільця і золотий бласлет.

Шанувальники написали зірці масу приємних слів, відзначивши як її надзвичайну красу, так і спокусливу фігуру.

"Занадто багато, жінка😍", "дитинка, ти абсолютно смачненький, ммммм, милий"," Божественна", "Вау, так жарко", "Боже мій, відмінна поза", " і, звичайно ж, будь-яка фотографія з Емілі буде відмінною!", "Ти дійсно чудова".

Нагадаємо, Ратаковськи без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

А ще Politeka писала, що Емілі Ратаковськи влаштувала Шалений відпочинок на яхті в чорному бікіні.

Також Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковськи влаштувала палкі витівки в модному міні-бікіні.