Знаменитая модель Эмили Ратаковски продемонтрировала аппетитную грудь в нижнем белье

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски уже находится на последних месяцах беременности - совсем скоро модель, актриса и бизнесвумен родит своему мужу первенца.

Тем временем фанаты звезды публикуют ее архивные снимки на страницах Instagram.

Девушка надела для съемки черный бюстгальтер, который едва сдерживал аппетитную грудь молодой красотки. На плечи модель набросила клетчатое одеяло, которое приспустила вниз. Фото фанатам так понравилось, что они решили запостить его пару раз. Образ Ратаковски дополнила игривая растрепанная укладка, а также макияж в бежево-песочных тонах с выразительными глазами, которые она подвела коричневыми тенями.

Не смогла она удержаться от ярких украшений, которые стали прекрасным дополнением к ее образу. Так, девушка надела крупные серьги-кольца и золотой бласлет.

Поклонники написали звезде массу приятных слов, отметив как ее необычайную красоту, так и соблазнительную фигуру.

"Слишком много, женщина😍", "Детка, ты абсолютно вкусненький, ммммм, милый", "Божественная", "Вау, так жарко", "Боже мой, отличная поза", "И, конечно же, любая фотография с Эмили будет отличной!", "Ты действительно восхитительная".

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини.