Відома модель Емілі Ратаковски пройшлася по вулиці в одному піджаку без блузки

За роки своєї модельної кар'єри дівчина звикла не тільки показувати себе у всій красі без надмірностей, але і демонструвати фігуру. Ратаковскі часто показує себе на фото в модних бікіні і дивує формами – при своїй нелюбові до спорту, виглядає Емілі чудово.

Зараз Емілі знаходиться на останньому місяці вагітності, проте віддані фанати супермоделі продовжують ділитися різними фото знаменитості, які були зроблені ще до того, як вона оголосила про своє становище.

Можна також помітити, що в повсякденному житті Ратаковскі практично ніколи не носить ліфчик, що надає їй пікантності. А так як фішкою її стилю стали кроп-топи з джинсами і піджаки оверсайз, дівчина також почала поєднувати їх між собою. Іноді для залучення уваги модель залишається і зовсім в одному лише піджаку.

На фото видно, що на прогулянці Ратаковскі блищить без зайвої скромності, а виглядає з-під піджака бюст нітрохи її не турбує.

Також раніше Емілі викликала переполох чуттєвим кадром. Простий і лаконічний образ Емілі не міг залишитися без уваги, адже модель не просто показала справжню себе, вона ще й не стала ховати тіло, прикрившись лише руками перед камерою.

Фанати і колеги зірки відреагували відразу:

"Мене нудить від її пупка 🤢, вибачте; пиріжків наїлася; дуууже красиво. 💝 ; Чудова матуся🔥 😍 Я так тебе люблю❤️; Ох, яка енергія; де твій одяг? Дайте їй одяг!🙂 ; Не змушуйте страждати; цікаво, коли ти станеш мамою, ти одягнешся?; Вагітні такі красиві ❤️; чорт візьми, я не очікував такої енергії😂 💪».

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