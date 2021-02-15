Известная модель Эмили Ратаковски прошлась по улице в одном пиджаке без блузки

За годы своей модельной карьеры девушка привыкла не только показывать себя во всей красе без излишеств, но и демонстрировать фигуру. Ратаковски часто показывает себя на фото в модных бикини и удивляет формами – при своей нелюбви к спорту, выглядит Эмили превосходно.

Сейчас Эмили находится на последнем месяце беременности, однако преданные фанаты супермодели продолжают делиться разными фото знаменитости, которые были сделаны еще до того, как она объявила о своем положении.

Можно также заметить, что в повседневной жизни Ратаковски практически никогда не носит лифчик, что придает ей пикантности. А так как фишкой ее стиля стали кроп-топы с джинсами и пиджаки оверсайз, девушка также начала сочетать их между собой. Иногда для привлечения внимания модель остается и вовсе в одном лишь пиджаке.

На фото видно, что на прогулке Ратаковски блистает без лишней скромности, а выглядывающий из-под пиджака бюст ничуть ее не заботит.

Также ранее Эмили вызвала переполох чувственным кадром. Простой и лаконичный образ Эмили не мог остаться без внимания, ведь модель не просто показала настоящую себя, она еще и не стала прятать тело, прикрывшись лишь руками перед камерой.

Фанаты и коллеги звезды отреагировали сразу:

«Меня тошнит от ее пупка 🤢, извините; Пирожков наелась; Оооочень красиво. 💝; Великолепная мамочка🔥😍 Я так тебя люблю❤️; Ох, какая энергия; Где твоя одежда? Дайте ей одежду!🙂; Не заставляйте страдать; Интересно, когда ты станешь мамой, ты оденешься?; Беременные такие красивые ❤️; Черт возьми, я не ожидал такой энергии😂💪».

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