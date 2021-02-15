Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у чорній сукні з мереживами здивувала образом

Популярна артистка завжди знаходиться в центрі обговорень: будь це тема її особистого життя і розлучення з Піттом, скандали з приводу виховання її дітей, або ж просто тема її майбутніх ролей. Так як знаменитість не коментує плітки, навколо особистого життя Джолі завжди багато таємниць.

Сама зірка тим часом живе поруч з будинком колишнього чоловіка, займається дітьми і мало спілкується з пресою. Тому фанати публікують в Instagram кращі кадри з Джолі самостійно, захоплюючись її красою і консервативним стилем.

Як можна помітити зі слів шанувальників, Джолі вже вважається іконою стилю, адже завдяки її любові до класичного одягу, вона завжди виглядає бездоганно. Справа навіть не в дорогих брендах і строкатому одязі, а в акуратному пошитті і лаконічності.

Варто відзначити, виходячи з представлених кадрів, можна також сказати, що під час фотосесій не забуває Анджеліна також і про нотки пікантності – артистка часто підбирає образи, що акцентують увагу на строгості ліній, але залишає завжди хоч одну незвичайну деталь.

Також в чорному брючному костюмі Джолі вдасться закрутити голову фанатам завдяки досить глибокому декольте, зухвалій позі і завзятій посмішці. Фото вийшло дуже барвистим:

"Я люблю тебе, Джолі, завжди виглядає шикарно; ви щасливі і знаєте це ... Вірно?; Люблю тебе, дорога; мені дуже сподобалася ця фотографія чудової леді Джолі ❤; Красиво, спокусить одним рухом😍; найкрасивіша дівчина в світі; почуття і велика жінка, я хочу доторкнутися до очей; красиві картинки і красива посмішка 😁; Королева 👑; це диво Енджі бачити тебе такою сяючою».

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