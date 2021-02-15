Голливудская актриса Анджелина Джоли в черном платье с кружевами удивила образом

Популярная артистка всегда находится в центре обсуждений: будь это тема ее личной жизни и развода с Питтом, скандалы по поводу воспитания ее детей, или же просто тема ее будущих ролей. Так как знаменитость не комментирует сплетни, вокруг личной жизни Джоли всегда много тайн.

Сама звезда тем временем живет рядом с домом бывшего мужа, занимается детьми и мало общается с прессой. Поэтому фанаты публикуют в Инстаграм лучшие кадры с Джоли самостоятельно, восхищаясь ее красотой и консервативным стилем.

Как можно заметить из слов поклонников, Джоли уже дачно считается иконой стиля, ведь благодаря ее любви к классической одежде, она всегда выглядит безупречно. Дело даже не в дорогих брендах и пестрой одежде, а в аккуратном пошиве и лаконичности.

Стоит отметить, исходя из представленных кадров, можно также сказать, что во время фотосессий не забывает Анджелина также и о нотках пикантности – артистка часто подбирает образы, акцентирующие внимание на строгости линий, но оставляет всегда хоть одну необычную деталь.

Также в черном брючном костюме Джоли удасть вскружить голову фанатам благодаря довольно глубокому декольте, дерзкой позе и задорной улыбке. Фото получилось очень красочным:

«Я люблю тебя, Джоли, всегда выглядит шикарно; Вы счастливы и знаете это ... Верно?; Люблю тебя, дорогая; Мне очень понравилась эта фотография чудесной леди Джоли ❤; Красиво, соблазнит одним движением😍; самая красивая девушка в мире; Чувство и великая женщина, я хочу прикоснуться к глазам; Красивые картинки и красивая улыбка 😁; Королева 👑; Это волшебство Энджи видеть тебя такой сияющей».

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