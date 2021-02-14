Весна вже близько

Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко не перестає захоплювати своїх фанатів

Черговий знімок з 67-річною актрисою з'явився у фан-групі в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, персонаж Кравченка Валюху полюбили всі, там вона добра жінка, яка в будь-який момент здатна підняти настрій. У парі з Добронравовим вони виглядали просто чудово.

Віддані фанати завжди із захопленням чекають нових і нових фотографій зі своєю улюбленою актрисою, а ось сама Тетяна з нетерпінням чекає весни.

"До весни залишилося два понеділка, і це радує☺️❤️», - йдеться у підписі.

На знімку актриса позує у фіолетовій сукні, що нагадує футболку і в масивних сонцезахисних окулярах. Задоволена Тетяна підійшла до красиво квітучого куща, застигши перед ним.

Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Тетяни. Всього за три години фотографія отримала понад 5 тисяч відміток "Мені подобається".

"Ви така красива і приємна актриса, обожнюю вас", - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Валюха зі "Сватів" постала перед своїми фанатами в незвичайному образі: актриса з яскравим макіяжем і звичною зачіскою засвітилася в чорній вишиванці.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

Як повідомляла Politeka, нові " Свати "вийдуть без улюблених героїв, замінити неможливо: "серце зупинилося до приїзду" швидкої", фото.

Також Politeka писала, що Валюха зі " Сватів "приголомшила появою у вишиванці:" Боже, як же я вас...".