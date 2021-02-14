Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко не перестає захоплювати своїх фанатів
Черговий знімок з 67-річною актрисою з'явився у фан-групі в Instagram, передає Politeka.net
Як відомо, персонаж Кравченка Валюху полюбили всі, там вона добра жінка, яка в будь-який момент здатна підняти настрій. У парі з Добронравовим вони виглядали просто чудово.
Віддані фанати завжди із захопленням чекають нових і нових фотографій зі своєю улюбленою актрисою, а ось сама Тетяна з нетерпінням чекає весни.
"До весни залишилося два понеділка, і це радує☺️❤️», - йдеться у підписі.
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На знімку актриса позує у фіолетовій сукні, що нагадує футболку і в масивних сонцезахисних окулярах. Задоволена Тетяна підійшла до красиво квітучого куща, застигши перед ним.
Звичайно ж така публікація не залишилася без уваги шанувальників Тетяни. Всього за три години фотографія отримала понад 5 тисяч відміток "Мені подобається".
"Ви така красива і приємна актриса, обожнюю вас", - пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, що Валюха зі "Сватів" постала перед своїми фанатами в незвичайному образі: актриса з яскравим макіяжем і звичною зачіскою засвітилася в чорній вишиванці.
Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".
Як повідомляла Politeka, нові " Свати "вийдуть без улюблених героїв, замінити неможливо: "серце зупинилося до приїзду" швидкої", фото.
Також Politeka писала, що Валюха зі " Сватів "приголомшила появою у вишиванці:" Боже, як же я вас...".