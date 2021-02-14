Весна уже близко

Актриса и звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко не перестает восхищать своих фанатов

Очередной снимок с 67-летней актрисой появился в фан-группе в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, персонаж Кравченко Валюху полюбили все, там она добрая женщина, которая в любой момент способна поднять настроение. В паре с Добронравовым они смотрелись просто великолепно.

Преданные фанаты всегда с восторгом ждут новых и новых фотографий со своей любимой актрисой, а вот сама Татьяна с нетерпением ждет весны.

«До весны осталось два понедельника, и это радует ☀️❤️», - говорится в подписи.

На снимке актриса позирует в фиолетовом платье, напоминающей футболку и в массивных солнцезащитных очках. Довольная Татьяна подошла к красиво цветущиму кусту, застыв перед ним.

Конечно же такая публикация не осталась без внимания поклонников Татьяны. Всего за три часа фотография получила свыше 5 тысяч отметок "Мне нравится".

"Вы такая красивая и приятная актриса, обожаю вас", - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Валюха из "Сватов" предстала перед своими фанатами в необычном образе: актриса с ярким макияжем и привычной прической засветилась в черной вышиванке.

Напомним, что Валюха из "Сватов" неожиданно облила грязью собственного мужа, Добронравов не выдержал: "Ну, ты не увлекайся...".

Как сообщала Politeka, новые "Сваты" выйдут без любимых героев, заменить невозможно: "Сердце остановилось до приезда "скорой", фото.

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" огорошила появлением в вышиванке: "Боже, как же я вас...".