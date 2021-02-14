Принц Гаррі може бути назавжди позбавлений привілеїв, що у нього залишились
Королева Єлизавета II дуже сильно розлютилася на улюбленого онука через відмову від королівських обов'язків і переїхали в США. Вона відреагувала тоді жорстко, позбавивши пару не тільки фінансування, а й титулів.
Зараз йому загрожує нове покарання від улюбленої бабусі, пише The Telegraph.
Гаррі знудився по військовій службі, яка займає особливе місце в його серці. Принц завжди пишався тим, що міг називати себе генерал-капітаном корпусу королівських морських піхотинців і головнокомандувачем британських Королівських ВПС.
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Але тепер у герцога Сассекського можуть відібрати ще й військові звання, деякі з яких накладають на нього ряд почесних обов'язків по відношенню до британських збройних сил.
Причиною цього рішення королеви, стали непомірні амбіції молодої пари, що заключили угоду з Netflix і Spotify на загальну суму в 200 млн.доларів. Британські журналісти вважають, що ці звання можуть присвоїти дочці Єлизавети, принцесі Анні, або ж принцу Вільяму, який є другим у черзі на престол.
Також раніше повідомлялося, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон розповіла про те, що вони з принцом Вільямом запланували четверту дитину, і зараз знаходяться на етапі підготовки.
У період пандемії коронавірусу Кейт вирішила відкласти свою вагітність, проте тепер знову заговорила про дитину, натхненна і рішуча.
Нагадаємо, на сайті Politeka ми писали, що Кейт Мідлтон замучило почуття провини, визнання розбурхало мережу.
Раніше портал Politeka інформував, що Кейт Міддлтон похвалилася королівською фігурою на стадіоні: Меган Маркл кусає лікті.
Також ми писали, що Меган Маркл переплюнула Кейт Міддлтон, герцогиня в люті.