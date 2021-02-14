Принц Гарри может быть навсегда лишен оставшихся привилегий

Королева Елизавета II очень сильно разозлилась на любимого внука из-за отказа от королевских обязанностей и переехали в США. Она отреагировала тогда жестко, лишив пару не только финансирования, но и титулов.

Сейчас ему грозит новое наказание от любимой бабушки, пишет The Telegraph.

Гарри истосковался по воинской службе, которая занимает особое место в его сердце. Принц всегда гордился тем, что мог называть себя генерал-капитаном Корпуса королевских морских пехотинцев и главнокомандующим Британских королевских ВВС.

Но теперь у герцога Сассекского могут отобрать еще и воинские звания, некоторые из которых накладывают на него ряд почетных обязанностей по отношению к британским вооруженным силам.

Причиной этого решения королевы, стали непомерные амбиции молодой пары, заключившей сделок с Netflix и Spotify на общую сумму в 200 млн. долларов. Британские журналисты считают, что эти звания могут присвоить дочери Елизаветы, принцессе Анны, или же принцу Уильяму, который является вторым в очереди на престол.

Также ранее сообщалось, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон рассказала о том, что они с принцем Уильямом запланировали четвертого ребенка, и сейчас находятся на этапе подготовки.

В период пандемии коронавируса Кейт решила отложить свою беременность, однако теперь снова заговорила о ребенке, вдохновленная и решительная.

Напомним, на сайте Politeka мы писали, что Кейт Миддлтон замучило чувство вины, признание взбудоражило сеть.

Ранее портал Politeka информировал, что Кейт Миддлтон похвасталась королевской фигурой на стадионе: Меган Маркл кусает локти.

Также мы писали, что Меган Маркл переплюнула Кейт Миддлтон, герцогиня в ярости.