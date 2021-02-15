Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі вміє вразити домашнім фото з несподіваного ракурсу

Зараз Емілі рідко ділиться новими фото і відео, так як знаходиться на останньому місяці вагітності і приділяє весь вільний час не Інстаграму, а реальному житті. Шанувальники тим часом дивуються: навіть зараз дівчина виглядає такою ж стрункою, нехай і з округлим животом.

На фан-акаунтах активно з'являються різні кадри до вагітності моделі. На більшості знімків добре видно, що дівчина звикла показувати природну красу. Ратаковскі боїться зіпсувати волосся, тому не тільки не фарбує їх, але ще і не робить укладку, також вона не любить макіяж. А особливість знімком супермоделі також в тому, що зірка вважає за краще дивувати фігурою без одягу, підкреслює тим самим свою привабливість.

Як можна помітити, дівчина завжди пишалася своєю стрункістю, адже це її родзинка на подіумі, що викликає заздрість серед багатьох. І це притому, що модель не любить спорт і не відмовляє собі в алкоголі і фаст-фуді. Їй досить багато рухатися і проводити детокс-організму.

На іншому домашньому фото Емілі продемонструвала, що знаходиться у відмінній формі, має таку ж підтягнуту фігуру і жаркий вигляд. Для більшої спокусливості вона навіть задерла кофтинку:

"Спека 🔥; красиві пальці😊; Белла, який милий щеня; що це за собака?; Вчимося ходити?; Ти дуже прекрасна, всім відразу жарко стало ????; у тебе величезні ноги!; навіть вдома виглядає стильно; дуже мило виходить з собакою; цей кадр здається затишним; тут щось випало; о, у вас є вихованець?» ,- написали користувачі Instagram у відповідь.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі