Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски умеет поразить домашним фото с неожиданного ракурса

Сейчас Эмили редко делится новыми фото и видео, так как находится на последнем месяце беременности и уделяет все свободное время не Инстаграму, а реальной жизни. Поклонники тем временем удивляются: даже сейчас девушка выглядит такой же стройной, пусть и с округлым животом.

На фан-аккаунтах активно появляются разные кадры до беременности модели. На большинстве снимков хорошо видно, что девушка привыкла показывать естественную красоту. Ратаковски боится испортить волосы, поэтому не только не красит их, но еще и не делает укладку, также она не любит макияж. А особенность снимком супермодели также в том, что звезда предпочитает удивлять фигурой без одежды, подчеркивает тем самым свою привлекательность.

Как можно заметить, девушка всегда гордилась своей стройностью, ведь это ее изюминка на подиуме, вызывающая зависть среди многих. И это притом, что модель не любит спорт и не отказывает себе в алкоголе и фаст-фуде. Ей достаточно много двигаться и проводить детокс-организма.

На другом домашнем фото Эмили продемонстрировала, что находится в отменной форме, имеет такую же подтянутую фигуру и жаркий вид. Для большей соблазнительности она даже задрала кофточку:

«Жара 🔥; Красивые пальцы😊; Белла, какой милый щенок; Что это за собака?; Учимся ходить?; Ты очень прекрасна, всем сразу жарко стало ????; у тебя огромные ноги!; даже дома выглядит стильно; очень мило выходит с собакой; этот кадр кажется уютным; тут что-то выпало; о, у вас есть питомец?», - написали пользователи Инстаграм в ответ.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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