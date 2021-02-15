Чоловік "зізнався у вбивстві", щоб розчистили сніг біля його будинку
Житель Грибової Рудні, що в Чернігівській області, подзвонив в поліцію і заявив, що тільки що вдарив вітчима ножем у груди. Він попередив, що їхати до нього потрібно зі спецтехнікою, так як дорогу замело.
Коли копи приїхали зі снігоприбиральною технікою, з'ясувалося, що 34-річний чоловік вигадав цю історію, щоб змусити місцеві служби розгребти замети перед його будинком.
За неправдивий виклик йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.
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"До чого тільки люди не додумаються?!", "Дуже смішно. А якщо в цей час десь дійсно потрібна була допомога, то пофіг всім. І нікому не соромно, ніби самі всі розумники замучилися сніг розчищати", " Совок..звик, щоб за нього інші працювали..а десь не дочекалися вчасно шкидку", - обурюються українці в коментарях.
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