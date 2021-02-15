Чоловік "зізнався у вбивстві", щоб розчистили сніг біля його будинку

Житель Грибової Рудні, що в Чернігівській області, подзвонив в поліцію і заявив, що тільки що вдарив вітчима ножем у груди. Він попередив, що їхати до нього потрібно зі спецтехнікою, так як дорогу замело.

Коли копи приїхали зі снігоприбиральною технікою, з'ясувалося, що 34-річний чоловік вигадав цю історію, щоб змусити місцеві служби розгребти замети перед його будинком.

За неправдивий виклик йому загрожує штраф від 51 до 119 гривень.

"До чого тільки люди не додумаються?!", "Дуже смішно. А якщо в цей час десь дійсно потрібна була допомога, то пофіг всім. І нікому не соромно, ніби самі всі розумники замучилися сніг розчищати", " Совок..звик, щоб за нього інші працювали..а десь не дочекалися вчасно шкидку", - обурюються українці в коментарях.

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