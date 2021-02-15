Мужчина "признался в убийстве", чтобы расчистили снег возле его дома

Житель Грибовой Рудни, что в Черниговской области, позвонил в полицию и заявил, что только что ударил отчима ножом в грудь. Он предупредил, что ехать к нему нужно со спецтехникой, так как дорогу замело.

Когда копы приехали со снегоуборочной техникой, выяснилось, что 34-летний мужчина выдумал эту историю, чтобы заставить местные службы разгрести сугробы перед его домом.

За ложный вызов ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.

"До чего только люди не додумаються?!", "Очень смешно. А если в это время где-то действительно нужна была помощь, то пофиг всем. И никому не стыдно, будто сами все умники замучились снег расчищать", " Совок..привык, чтобы за него другие трудились..а где-то не дождались вовремя наряд", - возмущаются украинцы в комментариях.

К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".

Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".