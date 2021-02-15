Мужчина "признался в убийстве", чтобы расчистили снег возле его дома
Житель Грибовой Рудни, что в Черниговской области, позвонил в полицию и заявил, что только что ударил отчима ножом в грудь. Он предупредил, что ехать к нему нужно со спецтехникой, так как дорогу замело.
Когда копы приехали со снегоуборочной техникой, выяснилось, что 34-летний мужчина выдумал эту историю, чтобы заставить местные службы разгрести сугробы перед его домом.
За ложный вызов ему грозит штраф от 51 до 119 гривен.
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"До чего только люди не додумаються?!", "Очень смешно. А если в это время где-то действительно нужна была помощь, то пофиг всем. И никому не стыдно, будто сами все умники замучились снег расчищать", " Совок..привык, чтобы за него другие трудились..а где-то не дождались вовремя наряд", - возмущаются украинцы в комментариях.
К слову, харьковчане толпами забились в маршрутки, наплевав на карантин, кадры:"Каждый день такое вижу".
Как сообщала Politeka, в Харьковской области четырехлетний малыш сбежал из дома: "Подставил стул и выбрался на улицу через окно".
Также Politeka писала, что Харьковщина утопает в свалках, экологи назвали виновных: "Мусор вскоре появится вновь".