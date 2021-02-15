Знаменитий голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер висловив співчуття у зв'язку з кончиною людини, яка стала для нього натхненням і прикладом для наслідування

Вранці 13 лютого в Москві пішов з життя олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Власов. Легендарному спортсмену було 85 років.

Співчуття у зв'язку з його смертю висловили багато відомих людей, до яких приєднався і Шварценеггер. У своєму Твіттері він зізнався, що Власов завжди його надихав.

"Юрій Власов навчив нас усіх, що "неможливо" — просто слово. Він був першим, хто взяв вагу в 200 кг.завдяки таким, як він, я не кажу, що зробив себе сам", - написав актор, який свого часу досяг великих успіхів в бодібілдингу.

Він додав, що Власов був не тільки видатним атлетом, а й мислителем, який "носив з собою більше книг, ніж ваги".

Шварценеггер підкреслив, що Власов був одним з найсильніших людей планети, проте в той же час вірив, що справжня сила полягає в словах і розумі.

"Мені пощастило знати його особисто, і мені його не вистачає. Мої думки - з ним і з його сім'єю", - додав актор.

Відзначимо, що за своє життя Власов встановив 31 рекорд світу і 41 рекорд СРСР. У 1960 році він завоював золоту медаль на Олімпіаді в Римі, а через чотири роки привіз додому срібло з Олімпіади в Токіо.

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