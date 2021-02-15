Знаменитый голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи с кончиной человека, который стал для него вдохновением и примером для подражания

Утром 13 февраля в Москве ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Легендарному спортсмену было 85 лет.

Соболезнования в связи с его смертью выразили многие известные люди, к которым присоединился и Шварценеггер. В своем Твиттере он признался, что Власов всегда его вдохновлял.

«Юрий Власов научил нас всех, что "невозможно" — просто слово. Он был первым, кто взял вес в 200 кг. Благодаря таким, как он, я не говорю, что сделал себя сам», - написал актер, который в свое время достиг больших успехов в бодибилдинге.

Он добавил, что Власов был не только выдающимся атлетом, но и мыслителем, который «носил с собой больше книг, чем весов».

Шварценеггер подчеркнул, что Власов был одним из сильнейших людей планеты, однако в то же время верил, что настоящая сила заключается в словах и разуме.

«Мне повезло знать его лично, и мне его не хватает. Мои мысли — с ним и с его семьёй», - добавил актер.

Отметим, что за свою жизнь Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. В 1960 году он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Риме, а спустя четыре года привез домой серебро с Олимпиады в Токио.

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