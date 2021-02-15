Вдова Йосипа Кобзона розкрила правду про ще одного сина, якого до цього приховувала з покійним чоловіком

Як з'ясувалося, крім сина Андрія і дочки Наталії у відомого радянського і російського співака і його дружини Нінель був ще один син, про якого вони нікому не розповідали. Йдеться про хлопчика з Вірменії, якого сім'я Кобзона усиновила багато років тому. Вдова співака вирішила розкрити цю таємницю зараз, через два з половиною роки після смерті чоловіка.

Нінель зізналася російським журналістам, що після усиновлення їх з Кобзоном прийомний син залишився жити у Вірменії. При цьому, вона стверджує, що вони з чоловіком брали активну участь в його житті.

Хлопчик вже давно виріс і зараз час від часу навідується до Москви, де проводить час з прийомною сім'єю.

Під час одного з таких візитів його сфотографували поруч з прийомною матір'ю в кінотеатрі. Через це фото Нінель і зважилася розкрити їх з Кобзоном таємницю. Вона побоювалася, що в ЗМІ можуть піти чутки про її роман.

Вдова Кобзона додала, що зараз вони з рідними дітьми щосили намагаються оточити ще одного члена їх сім'ї турботою.

«Ми з дочкою і сином намагаємося обдарувати його увагою», - заявила Нінель.

Нагадаємо, Лещенко повідав, як разом з Кобзоном "піднімав" культуру України.

Як повідомляла Politeka, 16-річна внучка Кобзона в екстра-міні поніжилася на сонці, вразивши ангельським виглядом: "неземна".

Також Politeka писала, що внучки Ротару, Боярського, Кобзона та інших зірок вразили зовнішністю: топ фото молодих красунь.