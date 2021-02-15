Вдова Иосифа Кобзона раскрыла правду о еще одном сыне, которого до этого скрывала с покойным мужем
Как выяснилось, помимо сына Андрея и дочери Натальи у известного советского и российского певца и его жены Нинель был еще один сын, о котором они никому не рассказывали. Речь идет о мальчике из Армении, которого семья Кобзона усыновила много лет назад. Вдова певца решила раскрыть эту тайну сейчас, спустя два с половиной года после смерти мужа.
Нинель призналась российским журналистам, что после усыновления их с Кобзоном приемный сын остался жить в Армении. При этом, она утверждает, что они с мужем принимали активное участие в его жизни.
Мальчик уже давно вырос и сейчас время от времени наведывается в Москву, где проводит время с приемной семьей.
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Во время одного из таких визитов его сфотографировали рядом с приемной матерью в кинотеатре. Из-за этого фото Нинель и решилась раскрыть их с Кобзоном тайну. Она опасалась, что в СМИ могут пойти слухи о ее романе.
Вдова Кобзона добавила, что сейчас они с родными детьми изо всех сил стараются окружить еще одного члена их семьи заботой.
«Мы с дочерью и сыном стараемся одарить его вниманием», - заявила Нинель.
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