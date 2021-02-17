Львів'янин, якому відключили газ і електрику, розводить багаття на підлозі своєї квартири
40-річний мешканець багатоквартирного будинку наражає на небезпеку своїх сусідів, передає ТСН.
Чоловікові, який захоплюється алкоголем, давно відрізали газ, світло і воду, на зауваження сусідів реагує агресивно.
Сусіди в постійному страху, кажуть перекриття в будинку дерев'яне тому просто бояться згоріти.
"Він почав запалювати багаття у своїй квартирі і почав водити до себе всяких бомжів, п'яниць, які п'ють всю ніч, б'ються, стукають мені в стіни, плюють у двері", — розповідає мешканка будинку.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
Чоловік Сумської Віталій Борисюк на " Голосі країни "розлютив українців своїм вчинком:" куди дивляться продюсери?"
Настя Каменських у грайливій позі прикувала погляди до напівпрозорої маєчки: "Пиришки-пупиришки"
"Холостячка" Мішина в гніві вказала Еллерту на двері відразу після відпустки: "Це що за прикол?"
Жителі писали звернення на гарячу лінію міста і в поліцію, але власник квартири зазвичай в квартиру нікого не пускає.
Раніше ми писали, що в трьох районах Харкова відключили теплопостачання.
Кілька будинків, ліцей і коледж залишилися без опалення.
Відключення пов'язані з ліквідацією дефектів трубопроводу.
Нагадавши, на Київщині в квартирі спалахнула пожежа через необережність господаря, фото: "лежачи на дивані він...".
Як повідомляла Politeka, вакцинація від вірусу на Київщині: названо число людей, які отримають щеплення насамперед.
Також повідомлялося, що кияни придумали, як отримати користь зі снігопадів: Андріївський узвіз став "гірськолижним курортом", відео.