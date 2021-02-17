Львів'янин, якому відключили газ і електрику, розводить багаття на підлозі своєї квартири

40-річний мешканець багатоквартирного будинку наражає на небезпеку своїх сусідів, передає ТСН.

Чоловікові, який захоплюється алкоголем, давно відрізали газ, світло і воду, на зауваження сусідів реагує агресивно.

Сусіди в постійному страху, кажуть перекриття в будинку дерев'яне тому просто бояться згоріти.

"Він почав запалювати багаття у своїй квартирі і почав водити до себе всяких бомжів, п'яниць, які п'ють всю ніч, б'ються, стукають мені в стіни, плюють у двері", — розповідає мешканка будинку.

Жителі писали звернення на гарячу лінію міста і в поліцію, але власник квартири зазвичай в квартиру нікого не пускає.

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Кілька будинків, ліцей і коледж залишилися без опалення.

Відключення пов'язані з ліквідацією дефектів трубопроводу.

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