Львовянин, которому отключили газ и электричество, разводит костер на полу своей квартиры
40-летний житель многоквартирного дома подвергает опасности свои соседей, передает ТСН.
Мужчине, который увлекается алкоголем, давно отрезали газ, свет и воду, на замечания соседей реагирует агрессивно.
Соседи в постоянном страхе, говорят перекрытия в доме деревянное поэтому просто боятся сгореть.
«Он начал зажигать костер в своей квартире и начал водить к себе всяких бомжей, пьяниц, которые пьют всю ночь, дерутся, стучат мне в стены, плюют в дверь», — рассказывает жительница дома.
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Жители писали обращения на горячую линию города и в полицию, но владелец квартиры обычно в квартиру никого не пускает.
Ранее мы писали, что в трех районах Харькова отключили теплоснабжение.
Несколько домов, лицей и колледж времмено остались без отопления.
Отключение связаны с ликвидацией дефектов трубопровода.
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