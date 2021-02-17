Львовянин, которому отключили газ и электричество, разводит костер на полу своей квартиры

40-летний житель многоквартирного дома подвергает опасности свои соседей, передает ТСН.

Мужчине, который увлекается алкоголем, давно отрезали газ, свет и воду, на замечания соседей реагирует агрессивно.

Соседи в постоянном страхе, говорят перекрытия в доме деревянное поэтому просто боятся сгореть.

«Он начал зажигать костер в своей квартире и начал водить к себе всяких бомжей, пьяниц, которые пьют всю ночь, дерутся, стучат мне в стены, плюют в дверь», — рассказывает жительница дома.

Жители писали обращения на горячую линию города и в полицию, но владелец квартиры обычно в квартиру никого не пускает.

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Несколько домов, лицей и колледж времмено остались без отопления.

Отключение связаны с ликвидацией дефектов трубопровода.

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