Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала фігуру в коротенькій сукні
Популярна українська модель, яка займається рекламою одягу і білизни, часто отримує різну критику на свою адресу, адже звикла змінюватися і вражати фігурою. Справа в тому, що дівчина не тільки аномально худа, але ще і неодноразово зробила пластику, що і стало причиною хейта в мережі.
Втім, Олена не приховує того факту, що збільшила бюст, сідниці, змінила форму носа і скул, а також зробила інтимний пірсинг і періодично проводить час у косметолога для того, щоб збільшити губи.
На відео помітно, що Олена собою задоволена, тому більшість магазинів одягу співпрацюють з дівчиною: Омович не боїться камер і легко розбурхує перетвореннями в будь-яких нарядах. Коротке бежеве плаття, під який модель не стала надягати ліфчик, виглядало більш ніж привабливо.
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Також Олена нещодавно розповіла, як робила процедуру зволоження шкіри. Сухе повітря в будинку і вітряний на вулиці, авітаміноз організму і недолік сонячних днів призводять до всихання шкіри, тому вона вирішила зробити біоревіталіацію.
Користувачі мережі відреагували досить неоднозначно:
"Нам не потрібно мазати або зволожувати, ми і так красиві європейці; яка ж ти красива🙏 🏻; очам своїм не вірю, нарешті вона одягнена нормально і взагалі одягнена..Нирки будуть вдячні Тобі за це)); хороша лялька Барбі😘; нарешті твої форми одягнені! Гаразд би свої форми, а то з гумою всередині; Косметолог теж супер😘; як близнюки, особа ж не гумове...».
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