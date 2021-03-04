Знаменита модель Емілі Ратаковскі взяла участь у провокаційній фотосесії без одягу

Популярна супермодель довгий час приховувала своє становище, проте після оголошення про вагітність, дівчина тільки й робить, що публікує провокаційні фото. Так як Ратаковскі виступає за природність, вона відмовляється приховувати фігуру під одягом і демонструє її у всій красі.

Цього разу красуня роздяглася на камеру для відомого фотографа і влаштувала зйомку прямо у ванній кімнаті, не приховуючи наготу. Лише бюст Емілі прикрила руками, щоб хоч якось приховати зайве.

Таким чином модель хотіла акцентувати увагу на своїй фігурі, адже зовсім скоро вона повинна народити малюка, стать якого ретельно приховує.

"Форма життя ❤️; казково; Бог-це жінка; це я або ти була вагітна 3 роки; Уят) куди чоловік дивиться😂 😂; сподіваюся тебе хоч фоткає чоловік а не які мужики ліві; ти точно красива, але я думаю, це вже занадто, чи не так? 😕 ; Боже мій, вона ніколи не зупиняється 😳! Відпочинь! Ти вагітна!!!; Трохи багато, чи не так🙄; ти чітка, подруга; де Емілі 2012-2019 років? 😪 ; Це мій шлунок після буріто"»

Як відомо, дівчині давно приписують збільшення грудей. Причому плітки про це під час вагітності супермоделі тільки почали посилюватися, адже зовнішність дівчини помітно змінилася. Дійсно, при дивно стрункою і тонкою фігурі Емілі може похвалитися досить значним бюстом.

Однак пластики вона не робила, що помітно на публікаціях з фото на якому їй 14 років, і видно, що навіть в такому юному віці вона вже володіла великими грудьми.

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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