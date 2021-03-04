Знаменитая модель Эмили Ратаковски приняла участие в провокационной фотосессии без одежды

Популярная супермодель долгое время скрывала свое положение, однако после объявления о беременности, девушка только и делает, что публикует провокационные фото. Так как Ратаковски выступает за естественность, она отказывается скрывать фигуру под одеждой и демонстрирует ее во всей красе.

В этот раз красотка разделась на камеру для известного фотографа и устроила съемку прямо в ванной комнате, не скрывая наготу. Лишь бюст Эмили прикрыла руками, чтобы хоть как-то скрыть лишнее.

Таким образом модель хотела акцентировать внимание на своей фигуре, ведь совсем скоро она должна родить малыша, пол которого тщательно скрывает.

«Форма жизни ❤️; Сказочно; Бог - это женщина; Это я или ты была беременна 3 года; Уят) куда бедный муж смотрит 😂😂; Надеюсь тебя хоть фоткает муж а не какие мужики левые; Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли? 😕; Боже мой, она никогда не останавливается 😳! Отдохни! Ты беременна!!!; Немного много, не правда ли 🙄; Ты чёт поднабрала, подруга; Где Эмили 2012-2019 годов? 😪; Это мой желудок после буррито».

Как известно, девушке давно приписывают увеличение груди. Причем сплетни об этом во время беременности супермодели только начали усиливаться, ведь внешность девушки заметно изменилась. Действительно, при удивительно стройной и тонкой фигуре Эмили может похвастаться достаточно внушительным бюстом.

Однако пластики она не делала, что заметно на публикациях с фото на котором ей 14 лет, и видно, что даже в столь юном возрасте она уже обладала большой грудью.

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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