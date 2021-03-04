Актриса Ольга Сумська двадцять років тому виглядала також розкішно, як і зараз

Нещодавно на офіційній сторінці «Зоряний шлях» в соціальній мережі Instagram з'явилися яскраві фото зі знаменитою актрисою, яку люблять тисячі фанатів і захоплюються її красою. Так, на двох фото була показана 54-річна знаменитість, а також вона двадцять років тому.

Примітно, що на фото, на якому Ольга була зображена в 90-х і зараз, деякі фанати зірку навіть не впізнали. Тому шанувальникам запропонували порівняти, як сильно змінилася артистка:

"Ольга Сумська в 90 - х і зараз 💥 незважаючи на те, що більше 20 років тому Instagram не було, актриса має чимало красивих фотосесій. До того ж @olgasumska майже не змінилася. Друзі, а ви любите фільми зі знаменитістю? Який ваш улюблений?",- сказано на сторінці.

Шанувальники не залишилися осторонь:

"Вона завжди прекрасна; українська Сінді Кроуфорд😍; справжня красуня, як старша сестра; Шикарна🙌; шикарна жінка😍; красуня🔥; Вона як Моніка, завжди прекрасна!!!Як можна порівнювати?! Молодість і ... ?!; Красуня в усі часи 🔥❤️Шо сказати? Дуже красива за своїми роками!!! Треба брати приклад!; І так красива. Доглядає за собою. Жінка красива в будь-якому віці скільки б років їй не було».

Раніше 54-річна зірка опублікувала яскраве фото в "сторіз" в Instagram. На одному з кадрів Сумська відображена в повний зріст. Вона позує в костюмі стюардеси. Актриса тримає в руках букети жовтих і синіх хризантем.

Відзначимо, пікантності образу додає глибоке декольте, в якому видно пишні форми артистки.

"Давненько не грали "Боїнгбоинг", - написала вона.

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