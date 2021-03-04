Актриса Ольга Сумская двадцать лет назад выглядела также роскошно, как и сейчас

Недавно на официальной странице «Звездный путь» в социальной сети Инстаграм появились яркие фото со знаменитой актрисой, которую любят тысячи фанатов и восхищаются ее красотой. Так, на двух фото была показана 54-летняя знаменитость, а также она двадцать лет назад.

Примечательно, что на фото, на котором Ольга была изображена в 90-х и сейчас, некоторые фанаты звезду даже не узнали. Поэтому поклонникам предложили сравнить, как сильно изменилась артистка:

«Ольга Сумская в 90-х и сейчас 💥 Несмотря на то, что более 20 лет назад Instagram не было, актриса имеет немало красивых фотосессий. К тому же @olgasumska почти не изменилась. Друзья, а вы любите фильмы со знаменитостью? Какой ваш любимый?», - сказано на странице.

Поклонники не остались в стороне:

«Она всегда прекрасна; Украинская Синди Кроуфорд😍; настоящая красотка, как старшая сестра; Шикарна🙌; шикарная женщина😍; Красотка🔥; Вона як Моніка, завжди прекрасна!!!Как можно сравнивать?! Молодость и ... ?!; Красотка во все времена 🔥❤️Шо сказать? Очень красивая по своим годам!!! Надо брать пример!; И так красивая. Ухаживает за собой. Женщина красива в любом возрасте сколько бы лет ей не было».

Ранее 54-летняя звезда опубликовала яркое фото в "сториз" в Инстаграм. На одном из кадров Сумская запечатлена в полный рост. Она позирует в костюме стюардессы. Актриса держит в руках букеты желтых и синих хризантем.

Отметим, пикантности образу добавляет глубокое декольте, в котором видны пышные формы артистки.

"Давненько не играли "БоингБоинг ", - написала она.

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