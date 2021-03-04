Астролог Павло Глоба назвав знаки Зодіаку, для яких Березень скластися не найкращим чином

За словами фахівця, бути уважніше в різних життєвих сферах необхідно чотирьом представникам зодіакального кола, передає Slovofraza.



Близнюки



Народженим під цим сузір'ям належить подолати непросто період під кінець місяця. За словами астролога, до 20 числа включно людей цього Знака чекає багато успіхів на всіх фронтах, проте труднощі припадуть на останню декаду березня.

Рак

Глоба попереджає, що представників цього знака Зодіаку можуть наздогнати невдачі, якщо забувати про сім'ю в гонитві за успіхом. Потрібно хоча б трохи проявляти любов, і надавати уваги близьким. Якщо у вас вийде знайти золоту середину між роботою і особистому житті, вас чекає успіх.

Лев



Народженим під знаком Лев Глоба радить взятися за домашні справи. Якщо залишити без уваги свої обов'язки вдома і на роботі, це може привести до серйозних фінансових втрат. Астролог рекомендує не боятися робити помилки.

Діва

Дівам в березні можна легко зробити зусилля над собою і змінити свій спосіб життя, знайти нову роботу, знайти корисні захоплення і позбутися від ліні і страхів, які обов'язково проявляться в перший весняний місяць. За словами Глоби, вам не варто приймати поспішних рішень.

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