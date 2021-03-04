Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых март сложиться не наилучшим образом

По словам специалиста, быть внимательней в различных жизненных сферах необходимо четырем представителям Зодиакального круга, передает Slovofraza.



Близнецы



Рожденным под этим созвездием предстоит преодолеть непросто период под конец месяца. По словам астролога, до 20 числа включительно людей этого Знака ждет много успехов на всех фронтах, однако трудности припадут на последнюю декаду марта.

Рак

Глоба предупреждает, что представителей этого знака Зодиака могут настигнуть неудачи, если забывать о семье в погоне за успехом. Нужно хотя бы немного проявлять любовь, и оказывать внимания близким. Если у вас получится найти золотую середину между работой и личной жизни, вас ждет успех.

Лев



Рожденным под знаком Лев Глоба советует взяться за домашние дела. Если оставить без внимания свои обязанности дома и на работе, это может привести к серьезным финансовым потерям. Астролог рекомендует не бояться делать ошибки.

Дева

Девам в марте можно легко сделать усилие над собой и изменить свой образ жизни, найти новую работу, найти полезные увлечения и избавиться от лени и страхов, которые обязательно проявятся в первый весенний месяц. По словам Глобы, вам не стоит принимать поспешных решений.

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